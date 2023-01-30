Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 29 січня 2023 року, 22:00.

Напередодні в рамках дев’ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги на полі Сантьяго Бернабеу відбулось "королівське" дербі поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад.

Господарі тримали за собою ініціативу більшу частину ігрового часу, тоді як суперники були згодні грати "другим номером" із розрахунку на контратаки та швидкісного нападника Такефузо Кубо, що колись виступав за "вершкових".

Тактика Реала Мадрид кілька разів була близькою до успіху, проте на лінії воріт відмінно відпрацьовував голкіпер Алекс Реміро, тож зірковий напад "бланкос" раз-по-раз зазнавав невдач.

У підсумку, голів у звітному протистоянні вболівальники так і не побачили, що подарувало можливість каталонській Барселоні відірватись від обох своїх переслідувачів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Реал Сосьєдад в Ла Лізі:

Реал Мадрид — Реал Сосьєдад 0:0

Реал Мадрид: Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітао, Камавінга — Кроос, Себальос (Модрич, 78), Вальверде (Асенсіо, 78) — Родріго, Бензема, Вінісіус

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Оласагасті, 66), Субельдія, Норман, Муньйос (Ріко, 46) — Мендес (Наварро, 55), Субіменді, Ільярраменді, Кубо — Серлот (Фернандес, 84), Оярсабаль (Марін, 55)

Попередження: Начо — Субіменді, Елустондо, Кубо, Реміро.