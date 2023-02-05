Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 лютого 2023 року, 19:30.
Атлетіко — Хетафе, Getty Images
05 лютого 2023, 11:30
У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко втратив очки, зігравши внічию проти Хетафе.
Матч закінчився із рахунком 1:1. У складі "матрацників" результативним ударом відзначився Корреа, але наприкінці зустрічі з пенальті забив Унал, який зрівняв цифри на табло.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Хетафе в Ла Лізі:
Атлетіко — Хетафе 1:1
Голи: Корреа, 60 — Унал, 83 (з пенальті).
Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Мандава — Корреа (Карраско, 61), Де Пауль (Депай, 85), Коке, Лемар (Льоренте, 61) — Грізманн, Мората (Сауль, 75).
Хетафе: Сорія — Португес (Суарес, 90+3), Даконам, Дуарте, Альдерете, Альварес — Мілла (Алгобія, 73), Арамбаррі (Ель Хаддаді, 77), Аленья (Вільяр, 73) — Майораль, Унал.
Попередження: Коке, Депай — Даконам, Португес, Аленья, Ель Хаддаді, Альварес.