До вашої уваги найкращі моменти гри чемпіонату Іспанії, яка відбулася 5 лютого о 17:15.
Радість гравців Жирони, Getty Images
05 лютого 2023, 19:54
У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на власному полі мінімально обіграла Валенсію — 1:0. Переможним голом відзначився Борха Гарсія.
Відзначимо, що для українських уболівальників цей поєдинок був особливим через дебют Віктора Циганкова. Гравець національної збірної України з'явився на полі на 78 хвилині, змінивши Алейша Гарсію.
Відео голу та огляд матчу:
Жирона — Валенсія — 1:0
Гол: Борха Гарсія (63)
Жирона: Гассаніга — Фернандес, Буено, Бернарду, Гуттьєрес — Ромеу — Мартен, Б. Гарсія (Еррера, 78), А. Гарсія (Циганков, 78), Вілья (Рікельме, 62) — Кастельянос (Стуані, 62)
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Джемерт, Озкачар, Гая — Муса (Пералес, 78), Алмейда, Гільямон (Моріба, 78), Лато (Васкес, 83) — Кавані, Ліно (Андре, 78)
Попередження: Стуані — Гільямон, Гая, Кавані, Озкачар