Іспанія

Відверті слова іспанця про каталонський клуб.

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета зізнався, що міг залишити лондонський клуб після закінчення минулого сезону.

"Я у клубі вже понад 10 років. У мене був шанс створити дивовижні стосунки із уболівальниками, командою, співробітниками. Я не міг піти.

Я підписав ще один контракт з Челсі, відчуваючи впевненість у новому власнику та в нову епоху. Чи шкодував я, що не перейшов до Барселони? Ніколи!" — цитує Аспілікуету The Athletic.

Нагадаємо, що Аспілікуета вже провів 500 матчів за Челсі.