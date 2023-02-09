Наприкінці зустрічі суперники "жовто-чорних" забили вирішальний м'яч.
Цуріков і Рибалка, ФК Олександрія
09 лютого 2023, 19:38
У четвер, 9 лютого, Олександрі зустрілася з казахстанським Тоболом на турецьких зборах. Підопічні Руслана Ротаня володіли перевагою протягом майже всієї зустрічі, проте наприкінці матчу пропустили єдиний м'яч.
Олександрія — Тобол 0:1
Гол: гравець Тоболу, 79
Олександрія: Єрмаков, Мельник, Бабогло, Дришлюк, Третьяков, Шулянський, Скорко, Демченко, Цуріков, Рибалка, гравець на перегляді
Відзначимо, що на 60 хвилині тренерський штаб Руслана Ротаня провів 10 замін. Офіційний сайт українського клубу дав список запасних, тож робимо висновок, що це були всі, крім одного з цього списку: Горох, Авагімян, Мірошніченко, Волошин, Кожушко, Білошевський, Копина, Логінов, Бондаренко, Михайленко, Мустафаєв.
Нагадаємо, тиждень тому клуб із Кропивниччини орендував "дняпрянина" Логінова.