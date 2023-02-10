Іспанія

В усьому винна тема створення європейської Суперліги.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заборонив Барселоні та Реалу брати участь у зборах з ТБ-прав через тему зі створення європейської Суперліги. Про це повідомляє Vozpópuli.

Новий проект Суперліги передбачає відсутність постійних членів турніру, а також має новий формат із кількома дивізіонами із загальною кількістю команд – 60-80. Кожна команда може проводити по 14 поєдинків.

Як і раніше, головними засновниками Суперліги виступають три клуби — Барселона, Реал та Ювентус.

У зв'язку з цим Тебас ухвалив рішення усунути Барселону та Реал від зборів з ТБ-прав. Це рішення було підтримано іншими клубами іспанського чемпіонату та консалтингової компанії KPMG, яка представила прогноз впливу Суперліги.

Як зазначає KPMG, Суперліга завдасть суттєвих збитків вартості ТБ-прав для клубів Ла Ліги, які не братимуть участі в новому турнірі. За її оцінкою, вартість впаде на 10% всередині Іспанії та на 25% на міжнародному ринку.