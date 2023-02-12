Іспанія

Історичне досягнення іспанського голкіпера.

В ці хвилини на Елланд Роуд проходить матч 23 туру АПЛ Лідс — Манчестер Юнайтед. В старті манкуніанців вийшов голкіпер Давід Де Хеа тим самим встановивши декілька історичних досягнень.

- іспанець став наймолодшим голкіпером, який зіграв 400 мтчів в АПЛ (32 роки та 97 днів);

- він став першим голкіпером МЮ з 400+ матчів в АПЛ;

- відтепер Де Хеа - 4-й в історії МЮ за кількістю матчів в АПЛ;

- також Давід - перший не британський гравець із 400+ матчів в АПЛ.

Додамо, що цього сезону іспанець побив рекорд Вейна Руні за кількістю матчів в Прем'єр-Лізі.