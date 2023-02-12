Україна

Відбувся черговий спаринг для харків'ян.

Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 12 лютого, команда Едмара провела черговий спаринг, у якому її суперником був чеський Лишень.

Матч закінчився мінімальною поразкою харків'ян із рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий на 76 хвилині, а його автором став Мілан Лутонскі.

Також зазначимо, що на 65 хвилині Дмитро Кравченко не реалізував пенальті, оскільки м'яч після його удару відбив воротар.

Металіст 1925 — Лишень 0:1

Гол: Лутонскі, 76.

Металіст 1925: Сидоренко, Капінус, Потімков Ю., Курило, Рудавський, Обінайя (Шав'єр, 69), Коваленко І, Кравченко, гравець на перегляді, Ногейра, Островський.

Лишень (стартовий склад): Вайнер, Єрабек, Вандас, Маточа, Сумбера, Мачалік, Лацко, Пашек, Чермак, Лутонскі, Чернін

Попередження: Коваленко І. — Єрабек.

На 65 хвилині Дмитро Кравченко не реалізував пенальті (воротар).