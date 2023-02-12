Відбувся черговий спаринг для харків'ян.
Металіст 1925 - Лишень, ФК Металіст 1925
12 лютого 2023, 16:58
Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 12 лютого, команда Едмара провела черговий спаринг, у якому її суперником був чеський Лишень.
Матч закінчився мінімальною поразкою харків'ян із рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий на 76 хвилині, а його автором став Мілан Лутонскі.
Також зазначимо, що на 65 хвилині Дмитро Кравченко не реалізував пенальті, оскільки м'яч після його удару відбив воротар.
Металіст 1925 — Лишень 0:1
Гол: Лутонскі, 76.
Металіст 1925: Сидоренко, Капінус, Потімков Ю., Курило, Рудавський, Обінайя (Шав'єр, 69), Коваленко І, Кравченко, гравець на перегляді, Ногейра, Островський.
Лишень (стартовий склад): Вайнер, Єрабек, Вандас, Маточа, Сумбера, Мачалік, Лацко, Пашек, Чермак, Лутонскі, Чернін
Попередження: Коваленко І. — Єрабек.
На 65 хвилині Дмитро Кравченко не реалізував пенальті (воротар).