Іспанія

Ще одна скандальна історія довкола каталонського клубу.

Колишній віце-президент технічного комітету арбітрів Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Хосе Марія Енрікес Негрейра отримував пристойні суми грошей від Барселони. Про це повідомляє Marca із посиланням на журналіста SER Catalunya.

За інформацією джерела, розслідування прокуратури показало, що в період з 2016 по 2018 Барселона виплатила 1,4 мільйона євро компанії DASNIL 95, яка належить Негрейрі.

Барселона заплатила 532 тисячі євро у 2016 році, 541 тисячу євро у 2017 році та 318 тисяч євро у 2018 році.

Негрейра та його син вже дали свідчення по справі. Функціонер запевнив, що він ніколи не допомагав "блаугранас" покращувати ставлення суддів до команди і що ці платежі, за якими він не надав рахунки, були пов'язані з консультаційною роботою, яка полягала в роз'ясненні гравцям того, як вони повинні поводитися під час розмов із суддями.

Також наголошується, що Негрейра не надав жодних документів, які б підтверджували таку інформацію.

Негрейра обіймав посаду віце-президента суддівського комітету RFEF з 1994 до 2018 року.