Іспанія

Нігерієць розкритикував бельгійця, але водночас підкреслив його талант.

Експівзахисник Челсі Джон Обі Мікел згадав, як тренувався Еден Азар, виступаючи в складі "синіх".

"Усі хочуть бути у стартовому складі у вихідні, тож не можуть говорити: "Я не хочу тренуватися сьогодні". Єдиним гравцем, якого я бачив, який робив це і залишався безкарним, був Еден Азар. Він ніколи не тренувався. Найгірший. Найлінивіший футболіст, якого я коли-небудь бачив у своєму житті. Але потім наступали вихідні, і він ставав найкращим гравцем матчу", — сказав Обі Мікел на радіо Dubai Eye.

Раніше повідомлялось, що відносини Азара та Анчелотті зіпсовані.