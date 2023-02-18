Іспанія

Півзахисник може перебратись в Ла Лігу.

Барселона активно працює над комплектацією складу на наступний сезон та хоче підписати атакувального півзахисника.

Як повідомляє видання Calciomercato, каталонці націлились на трансфер англійського гравця Челсі Мейсона Маунта.

Цього сезону англієць не завжди демонструє звичний високий рівень, провів сім матчів та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі хоче обміняти Жоау Феліша на Мейсона Маунта.