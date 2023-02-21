Іспанія

Хорват — про можливу пролонгацію поточної угоди.

Лука Модрич дав коментар щодо можливого продовження контракту з Реалом.

"Ми ще не обговорювали контракт. Я спокійний. Такі питання трохи стомлюють, тому що я завжди говорю одне й те саме: що я добре почуваюся і що я хочу залишитися в Реалі.

Я хочу залишитися, але маю намір заслужити це право, а не отримати контракт у подарунок. Не хочу, щоби справа була в історії, в моїх досягненнях.

Ніщо не зіпсує моїх стосунків із Реалом, це клуб всього мого життя”, – наводить слова Модрича Marca.

У поточному сезоні в Ла Лізі Модрич провів 21 гру: на його рахунку 4 голи та 2 асисти.