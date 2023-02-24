Іспанія

Захисник французького походження зробив свій вибір.

Збірна Іспанії отримала від центрального захисника Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана "так" на пропозицію виступати за команду, повідомляє Marca.

26-річний захисник має французьке походження. Він народився у Пабу — невеличке місто біля Генгаму. У стан басків Ле Норман перебрався ще у 2016 році.

В цьому сезоні Робен Ле Норман відіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких отримав п'ять попереджень. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Атлетіка з Більбао Іньякі Вільямс вирішив виступати за збірну Гани.