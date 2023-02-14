Дивіться відео найкращих моментів матчу 21 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 13 лютого 2023, 22:00.
Еспаньйол — Реал Сосьєдад, Getty Images
14 лютого 2023, 09:42
У поєдинку 21 туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад у гостях здобув перемогу над Еспаньйолом з рахунком 3:2.
Перемогу "біло-блакитним" принесли забиті м'ячі у виконанні Кубо, Серлота та Кабрери, котрий зрізав м'яч у свої ворота. У складі господарів результативними ударами відзначилися Дардер та Оліван.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Еспаньйол — Реал Сосьєдад в 21 турі Ла Ліги-2022/23:
Еспаньйол — Реал Сосьєдад 2:3
Голи: Дардер, 74, Оліван, 87 — Кубо, 23, Серлот, 51, Кабрера, 63 (у власні ворота).
Еспаньйол: Фернандес — Оліван, Кабрера, Калеро (Гомес 44), Хіль (Санчес 46) — Відаль (Ласо 69), Меламед (Суарес 46), Коста (Грагера 90), Дардер — Брейтвейт, Пуадо.
Реал Сосьєдад: Реміро — Ріко, Ле Норман, Субельдія, Барренечеа (Сола 81) — Субіменді, Ільярраменді (Марiн 81), Мендес (Меріно 71) — Кубо, Оярсабаль (Наварро 71), Серлот (Фернандес Луна 81).