Відбувся черговий матч 23 туру іспанського чемпіонату.
Еспаньйол - Мальорка, Getty Images
25 лютого 2023, 16:54
У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол на своєму полі здобув перемогу над Мальоркою з рахунком 2:1.
Перемогу "папугам" принесли забиті м'ячі у виконанні Мартіна Брайтвейта, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Ведат Мурікі.
Після 23 турів Еспаньйол набрав 27 очок та посідає 12 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а у Мальорки — 31 бал та восьмий рядок.
Еспаньйол — Мальорка 2:1
Голи: Брайтвейт, 22, 51 — Мурікі, 41.
Еспаньйол: Пачеко — Оліван, Монтес, Гомес (Кабрера, 90) — Хіль, Суарес (Грагера, 71), Де Соуза, Дардер, Відаль (Рібаудо, 46) — Пуадо (Хоселу, 71), Брайтвейт (Ронаель, 88).
Мальорка: Райкович — Коста (Морланес, 90), Настасіч, Раільйо, Вальєнт (Анхель Родрігес, 71), Маффео — Лі Кан Ін, Галаррета, Дані Родрігес (Пратс, 90), Кадевере (Ндіає, 71) — Мурікі.
Попередження: Грагера, Рібаудо — Галаррета, Райкович.