Іспанія

Відбувся черговий матч 23 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол на своєму полі здобув перемогу над Мальоркою з рахунком 2:1.

Перемогу "папугам" принесли забиті м'ячі у виконанні Мартіна Брайтвейта, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Ведат Мурікі.

Після 23 турів Еспаньйол набрав 27 очок та посідає 12 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а у Мальорки — 31 бал та восьмий рядок.

Еспаньйол — Мальорка 2:1

Голи: Брайтвейт, 22, 51 — Мурікі, 41.

Еспаньйол: Пачеко — Оліван, Монтес, Гомес (Кабрера, 90) — Хіль, Суарес (Грагера, 71), Де Соуза, Дардер, Відаль (Рібаудо, 46) — Пуадо (Хоселу, 71), Брайтвейт (Ронаель, 88).

Мальорка: Райкович — Коста (Морланес, 90), Настасіч, Раільйо, Вальєнт (Анхель Родрігес, 71), Маффео — Лі Кан Ін, Галаррета, Дані Родрігес (Пратс, 90), Кадевере (Ндіає, 71) — Мурікі.

Попередження: Грагера, Рібаудо — Галаррета, Райкович.