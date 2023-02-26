Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 26 лютого 2023 року, 17:15.

Сельта у матчі 23 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Вальядолід (3:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині, коли у воротах гостей розписався Сеферович. Через ті ж 16 хвилин Вейга подвоїв перевагу у рахунку, а в середині другого тайму він оформив дубль.

Також зазначимо, що з 84 хвилини гості грали у меншості після вилучення Амалли, який з'явився на полі у другому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сельта — Вальядолід в Ла Лізі:

Сельта — Вальядолід 3:0

Голи: Сеферович, 16, Вейга, 32, 64.

Сельта: Вільяр — Галан, Нуньєс, Айду (Домінгос, 73), Мальйо — Де Ла Торе (Серві, 73), Вейга (Сотело, 73), Белтран (Арнаіс, 60), Кіке — Аспас, Сеферович (Ларсен, 55).

Вальядолід: Асенхо — Оласа (Ескудеро, 68), Х. Санчес, Ель Ямік, Македа — Кіке (Меса, 46), Мончу (Хонгла, 46) — І. Санчес (Леон, 74), Плано, Плата (Амалла, 46) — Ларін.

Попередження: Арнаіс — Мончу, Кіке, Х. Санчес.

Вилучення: Амалла, 84 (пряма червона).