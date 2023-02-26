Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У поєдинку 23 туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі впевнено обіграла Вальядолід із рахунком 3:0.

Перемогу господарям принесли забиті м'ячі у виконанні Гаріса Сеферовича та Габріеля Весги, який оформив дубль.

Також зазначимо, що з 84 хвилини гості грали у меншості після вилучення Амалли, який отримав пряму червону картку.

Після 23 турів Сельта набрала 27 очок та посідає 13 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а у Вальядоліда — 24 бали та 16 рядок.

Сельта — Вальядолід 3:0

Голи: Сеферович, 16, Вейга, 32, 64.

Сельта: Вільяр — Галан, Нуньєс, Айду (Домінгос, 73), Мальйо — Де Ла Торе (Серві, 73), Вейга (Сотело, 73), Белтран (Арнаіс, 60), Кіке — Аспас, Сеферович (Ларсен, 55).

Вальядолід: Асенхо — Оласа (Ескудеро, 68), Х. Санчес, Ель Ямік, Македа — Кіке (Меса, 46), Мончу (Хонгла, 46) — І. Санчес (Леон, 74), Плано, Плата (Амалла, 46) — Ларін.

Попередження: Арнаіс — Мончу, Кіке, Х. Санчес.

Вилучення: Амалла, 84 (пряма червона).