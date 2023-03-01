Гру з "вершковими" пропустить форвард Роберт Левандовські.
Анссумане Фаті та Роберт Левандовські, Getty Images
01 березня 2023, 15:37
Барселона на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на півфінальний матч Кубка Іспанії проти мадридського Реалу.
У заявку команди Хаві потрапив вінгер Анссумане Фаті, який встиг відновитися, незважаючи на отриману травму кілька днів тому.
Тим не менш, у списку відсутня головна ударна сила "блаугранас" Роберт Левандовські, який отримав пошкодження в матчі проти Альмерії (0:1).
Нагадаємо, матч Реал — Барселона відбудеться завтра, 2 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.