Бразилець пішов за стопами батька.
Син Роналдіньо (у центрі), фото Барселона
02 березня 2023, 16:47
Барселона шукає підсилення для складу вже на зараз, проте не забуває підписувати гравців на перспективу.
Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт "синьо-гранатових", новачком команди став син легендарного Роналдіньо — Жоау Мендес.
Вісімнадцятирічний футболіст перший час виступатиме за молодіжну команду Барселони. Раніше він грав за юніорську команду Крузейро.
Зазначимо, що Роналдіньо виступав у Барселоні з 2003 до 2008 року. На його рахунку 207 матчів, у яких він забив 94 голи та віддав 70 результативних передач.