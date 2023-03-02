Іспанія

Бразилець пішов за стопами батька.

Барселона шукає підсилення для складу вже на зараз, проте не забуває підписувати гравців на перспективу.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт "синьо-гранатових", новачком команди став син легендарного Роналдіньо — Жоау Мендес.

Вісімнадцятирічний футболіст перший час виступатиме за молодіжну команду Барселони. Раніше він грав за юніорську команду Крузейро.

Зазначимо, що Роналдіньо виступав у Барселоні з 2003 до 2008 року. На його рахунку 207 матчів, у яких він забив 94 голи та віддав 70 результативних передач.