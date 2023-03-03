Україна

Азербайджанський футболіст поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Захисник Інгульця Дмитро Нагієв прокоментував майбутній матч 16 туру української Прем'єр-ліги, а також відповів на запитання, чи чекає він на запрошення до збірної Азербайджану.

"Збір пройшов добре. Ми провели кілька товариських матчів. Тож з нетерпінням чекаємо на відновлення чемпіонату України.

Динамо – гранд українського футболу, але із ним можна грати. Намагатимемося досягти хорошого результату.

У мене був один дзвінок від агента, який пропонував улітку повернутися до Азербайджану. Але це поки що розмови, і до літа багато що може змінитися.

Виклик до збірної Азербайджану? Не знаю. Складно сказати. Думаю, якщо ми почнемо зараз вдало грати, то шанс на це буде", — наводить слова Нагієва Azerisport.

Нагадаємо, матч Динамо — Інгулець відбудеться завтра, у суботу, 4 березня, о 14:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.