Іспанія

Ініго Мартінес може змінити клуб.

Атлетіко розглядає можливість підсилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання As, мадридський клуб збирається підписати Іньїго Мартінеса з Атлетіка, яким раніше цікавилась Барселона.

Атлетіко хоче скористатись тим, що контракт захисника підходить до кінця, а Барселона не зможе поборотись за гравця через бан.

Зазначимо, що в цьому сезоні Іньїго Мартінес відіграв 11 матчів на клубному рівні, в яких отримав дві жовтих картки.