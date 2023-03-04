Іспанія

Відбувся черговий матч 24 туру чемпіонату Іспанії.

У матчі 24 туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях поступилася Хетафе з рахунком 2:3.

Команда Мічела провела жахливий перший тайм, за який пропустила три м'ячі, які у свій актив записали Майораль та Унал, який оформив дубль, забивши один із голів з пенальті.

На початку другого тайму Жирона спромоглася відіграти один м'яч зусиллями Кастельяноса, якому асистував український вінгер Віктор Циганков, який вийшов у стартовому складі гостей. Потім на 80 хвилині Гутьєррес скоротив до мінімуму різницю у рахунку, але відігратися Жироні не вдалося.

Після 24 турів Жирона набрала 30 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а Хетафе вибрався із зони вильоту, набравши 25 балів та посівши 16 рядок.

Хетафе — Жирона 3:2

Голи: Унал, 2, 15 (з пенальті), Майораль, 44 — Кастельянос, 55, Гутьєррес, 80.

Хетафе: Сорія — Порту, Альдерете, Дуарте, Джене, Суарес (Іглесіас, 72) — Ель Хаддаді (Мілья, 74), Арамбаррі (Аленья, 72), Максимович — Унал (Валенсіано, 90+2), Майораль.

Жирона: Гассаніга — Каррера (Стуані, 80), Хуанпе (Лопес, 46), Буено, Мартінес (Гутьєррес, 46) — Ромеу — Рікельме (Рейнір, 69), Борха Гарсія, А. Гарсія (Валері, 46), Циганков — Кастельянос.

Попередження: Арамбаррі, Джене, Дуарте, Максимович, Мілья — Каррера, Рікельме, Буено.