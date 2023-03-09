Англія

Українець оговтався після хвороби.

Головний тренер Евертона Шон Дайч розповів про стан здоров'я українського захисника Віталія Миколенка, а також Нейтона Паттерсона.

"Ми ще не прийняли рішення щодо сил Миколенка – він тільки повернувся після хвороби, але вчора вже тренувався.

Паттерсон зіграв ще один матч за молодіжку, але він все ще набирає форму", – сказав Дайч на пресконференції.

Нагадаємо, останній матч АПЛ проти Ноттінгема Миколенко пропустив через застуду. Наступний матч для "ірисок" — домашня зустріч з Брентфордом в рамках АПЛ. Поєдинок відбудеться 11 березня.

В поточному сезоні Віталій відіграв за Евертон 26 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Раніше Миколенко зізнався, що дуже пишається грати за Евертон.