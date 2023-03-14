Іспанія

Іспанський клуб вкотре похвалив українця.

Жирона у своєму офіційному твіттері відзначила гру українського вінгера Віктора Циганкова у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко (0:1).

"Не кажіть якість, скажіть Віктор Циганков", — говорить пост іспанців у твіттері, в якому прикріплено відео з одним з найкращих моментів Жирони в матчі проти "матрацників".

Зазначимо, що Циганков отримав найкращу оцінку у складі Жирони за матч із Атлетіко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жірона — Атлетіко.