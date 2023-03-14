Іспанський клуб вкотре похвалив українця.
Віктор Циганков, ФК Жирона
14 березня 2023, 12:12
Жирона у своєму офіційному твіттері відзначила гру українського вінгера Віктора Циганкова у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко (0:1).
"Не кажіть якість, скажіть Віктор Циганков", — говорить пост іспанців у твіттері, в якому прикріплено відео з одним з найкращих моментів Жирони в матчі проти "матрацників".
Зазначимо, що Циганков отримав найкращу оцінку у складі Жирони за матч із Атлетіко.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жірона — Атлетіко.