Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 13 березня 2023 року, 22:00.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко в гостях здобув мінімальну перемогу над Жироною (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий на першій компенсованій хвилині другого тайму, а його автором став Альваро Мората.

Українець Віктор Циганков провів на полі 87 хвилин, але результативними діями за Жирону не відзначився.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Жирона в 25 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Жирона — Атлетіко 0:1

Гол: Мората, 90+1.

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Гутьєррес — Ромеу (Мартін, 74) — Циганков (Вілья, 88), А. Гарсія (Бернардо, 87), Б. Гарсія (Валері, 64), Рікельме — Кастельянос (Стуані, 75).



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Ермосо, Карраско (Сауль, 77) — Льоренте (Де Пауль, 62), Коке (Вітсель, 80), Лемар (Корреа, 62) — Депай (Мората, 61), Грізманн.



Попередження: Стуані, Гассаніга — Льоренте, Савич, Де Пауль.