Іспанія

25-річний українець провів на полі 87 хвилин, але без результативних дій.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко в гостях обіграв Жирону (1:0).

У стартовому складі Жирони на поле вийшов український вінгер Віктор Циганков, який провів на полі 87 хвилин. За цей час 25-річний українець зробив 38 дотиків м'яча, віддав 20 точних передач із 27 (74%), у тому числі дві ключові. Також на його рахунку один удар у площину воріт, одне обведення, один фол та два перехоплення.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця у 6,8 балів, що є найкращою оцінкою у складі Жирони. Така сама оцінка у Сантьяго Буено та Алейша Гарсії. Найкращим гравцем був воротар "матрацників" Ян Облак — 7,9 балів.

Портал SofaScore поставив Циганкову 7 балів, що є середньою оцінкою. Найкращим у складі Жирони був Буено – 7,5 балів, а у Атлетіко – Облак – 8 балів.

Цього сезону Циганков провів п'ять поєдинків за Жирону, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Атлетіко.