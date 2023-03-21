Іспанія

Іспанський клуб займає останнє місце у Ла Лізі.

Ельче на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Себастьян Беккачече.

Угода з 42-річним аргентинцем розрахована до кінця цього сезону.

Зазначимо, що це вже четвертий наставник для іспанського клубу у поточній кампанії. До цього команду очолювали Франциско Родрігес, Хорхе Альмірон та Пабло Мачін.

До цього Беккачече працював із Дефенсою, Расінгом, Індепендьенте та Універсідадом.

Після 26 турів Ельче набрав лише 13 очок та посідає останнє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.