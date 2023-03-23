Іспанія

Півзахисник продовжить виступати за каталонців.

Агент півзахисника Барселони Франка Янніка Кессьє заперечує можливий відхід гравця з команди. Він незадоволений спекуляціями в пресі.

"Ми заперечували можливий трансфер Кессьє раніше, але фейкові новини дратують. Шанси Франка покинути Барселону, як у того, що в змії з'являться ноги.

Кесьє грає, грає чудово, забиває голи, увійшов в історію Барселони, забивши 3000-ий гол, і хтось знаходить у собі сміливість оприлюднити оманливу інформацію", — наводить слова агента Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кессьє готовий перейти в Інтер, незважаючи на минулі виступи у Мілані.