Іспанія

Барселона залишилась без основного оборонця.

Захисник збірної Данії та Барселони Андреас Крістенсен пропустить мінімум 3-4 тижні через травму, яку він отримав в матчі відбору Євро-2024 проти Фінляндії (3:1). Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, у футболіста "блаугранас" діагностовано розрив лівого литкового м'яза. Таким чином, він не зіграє проти Реала в другому півфінальному матчі Кубка Іспанії, який відбудеться 5 квітня.

Цього сезону Крістенсен провів 25 матчів у складі Барселони, в яких відзначився одним асистом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Данія — Фінляндія.