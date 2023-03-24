Слова Роналду після історичного матчу.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
24 березня 2023, 13:21
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував свій рекорд. Нагадаємо, Роналду став першим в історії футболістом, який зміг забити 100 голів в офіційних матчах за національну команду.
"Так приємно знову зіграти та забити за збірну, до того ж на такому особливому для мене стадіоні.
Пишаюся, що став світовим рекордсменом у матчах за збірну", – написав Роналду в інстаграмі.
Також зазначимо, що у цій грі Роналду встановив рекорд за кількістю матчів у складі збірної – 197.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія — Ліхтенштейн.