Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова Роналду після історичного матчу.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував свій рекорд. Нагадаємо, Роналду став першим в історії футболістом, який зміг забити 100 голів в офіційних матчах за національну команду.

"Так приємно знову зіграти та забити за збірну, до того ж на такому особливому для мене стадіоні.

Пишаюся, що став світовим рекордсменом у матчах за збірну", – написав Роналду в інстаграмі.

Також зазначимо, що у цій грі Роналду встановив рекорд за кількістю матчів у складі збірної – 197.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія — Ліхтенштейн.