Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Руслан Ротань поділився своїми думками після гри з Брентфордом.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Брентфорда (2:0) напередодні старту "синьо-жовтих" у відборі Євро-2024.

"За цей період тренувань у нас було дуже мало. Важливо проводити такі матчі, де ми можемо відчути впевненість. Думаю, хлопці провели гарну гру, професійно поставилися до неї.

Брентфорд Б — Україна 0:2 Відео голів та огляд матчу

Я сказав їм, що в неділю буде на 300 відсотків складнішою гра в плані стадіону, мотивації від збірної Англії, самовіддачі, гри один в один. Англія цим славиться", — наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.