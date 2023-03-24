Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 23 березня 2023 року, 21:45.
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24 березня 2023, 08:00
Збірна Данії у стартовому матчі відбірного циклу Євро-2024 на своєму полі впевнено обіграла національну команду Фінляндії з рахунком 3:1.
У складі переможців оформленим хет-триком відзначився Расмус Вінтер Гойлуд, а у фінів єдиний м'яч забив Олівер Антман.
Свій наступний матч Данія проведе із Казахстаном, а Фінляндія зіграє проти Північної Ірландії. Обидва матчі відбудуться 26 березня.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Данія — Фінляндія в рамках відбору на Євро-2024:
Данія — Фінляндія 3:1
Голи: Гойлунд, 21, 82, 90+3 — Антман, 53.