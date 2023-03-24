Збірна Данії у стартовому матчі відбірного циклу Євро-2024 на своєму полі впевнено обіграла національну команду Фінляндії з рахунком 3:1.

У складі переможців оформленим хет-триком відзначився Расмус Вінтер Гойлуд, а у фінів єдиний м'яч забив Олівер Антман.

Свій наступний матч Данія проведе із Казахстаном, а Фінляндія зіграє проти Північної Ірландії. Обидва матчі відбудуться 26 березня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Данія — Фінляндія в рамках відбору на Євро-2024:

Данія — Фінляндія 3:1
Голи: Гойлунд, 21, 82, 90+3 — Антман, 53.