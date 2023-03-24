Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роберто Мартінес проаналізував гру проти Ліхтенштейну.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Ліхтенштейну (4:0).

"Результат був дуже важливим. Це була перша можливість зустрітися з гравцями і зрозуміти, як ми можемо найкраще розкрити їх кращі якості. Я дуже пишаюся своїми гравцями. Ставлення, показане на полі, було продовженням того, що було показано на тренуваннях. Ми повинні насолоджуватися такими моментами. Вболівальники були фантастичними, для нас це був ще один крок уперед у підготовці до наступної гри.

Ми були трохи розчаровані у першому таймі, бо мали мало небезпечних моментів. Коли проходять такі ігри, в яких суперник дуже закритий, ми маємо пристосовуватися. Те, як ми розпочали другий тайм, дало нам перевагу. Усі суперники різні. Грати на виїзді завжди складно. Нам потрібно добре відновитись, щоб мати сили для наступної гри.

Португалія — Ліхтенштейн 4:0 Відео голів та огляд матчу

Ми почали дуже добре, але потім ми загубилися, шукаючи більше індивідуальних дій у другій частині першого тайму. Другий тайм був набагато кращим. Це була можливість для нас набрати три очки. Це був дуже важливий початок.

Роналду? Щоб бути у збірній, ви повинні бути віддані справі. Це новий цикл. Дуже важливо, щоб він продемонстрував відданість, щоб ми могли використати його досвід, і він демонструє те, що потрібно", — наводить слова Мартінеса Record із посиланням на RTP3.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду першим в історії забив 100 голів в офіційних матчах збірних.