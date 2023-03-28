Іспанія

Вже завтра бельгієць повернувся до тренувань з "вершковими".

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа зможе взяти участь у найближчому матчі "вершкових". Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, пошкодження 30-річного бельгійця, яке він отримав у розташуванні збірної, виявилося не серйозним.

Вже завтра, 29 березня, Тібо повернеться до тренувань із мадридським клубом та буде готовий до найближчого матчу.

Цього сезону Куртуа провів 32 матчі, з яких 10 на нуль при 32 пропущених м'ячах.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Вальядоліда у Ла Лізі. Гра відбудеться 2 квітня, о 17:15 за київським часом.