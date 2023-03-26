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Бельгійському голкіперу надали відпочинок через напружений календар Реалу.

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа не зможе допомогти своїй національній команді у товариському матчі проти Німеччини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прес-службу Федерації футболу Бельгії.

За інформацією джерела, 30-річному голкіперу буде надано відпочинок у зв'язку із напруженим календарем мадридського Реалу в цьому сезоні.

Зазначимо, що Куртуа взяв участь у стартовому матчі відбору Євро-2024, у якому Бельгія розібралася зі Швецією (3:0).

Нагадаємо, матч Німеччина – Бельгія відбудеться 28 березня, о 21:45 за київським часом.