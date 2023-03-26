Бельгійському голкіперу надали відпочинок через напружений календар Реалу.
Тібо Куртуа, Getty Images
26 березня 2023, 11:38
Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа не зможе допомогти своїй національній команді у товариському матчі проти Німеччини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прес-службу Федерації футболу Бельгії.
За інформацією джерела, 30-річному голкіперу буде надано відпочинок у зв'язку із напруженим календарем мадридського Реалу в цьому сезоні.
Зазначимо, що Куртуа взяв участь у стартовому матчі відбору Євро-2024, у якому Бельгія розібралася зі Швецією (3:0).
Нагадаємо, матч Німеччина – Бельгія відбудеться 28 березня, о 21:45 за київським часом.