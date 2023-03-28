Франция

Аргентинський форвард може повернутися до Ла Ліги.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може знову стати гравцем Барселони. Про це повідомляє Catalunya Radio.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець попросив свого батька та агента провести переговори із президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою. Сам Ліонель обговорить це питання з головним тренером "блаугранас" Хаві.

Також зазначається, що персонал та гравці Барселони раді можливому поверненню аргентинця до клубу.

Діючий контракт Мессі з ПСЖ розрахований до кінця нинішнього сезону і сторони поки що не можуть домовитися про його продовження.

Цього сезону Мессі провів 32 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що клуби МЛС хочуть "скинутися" на Мессі.