Іспанія

Наставник — про українського півзахисника.

Головний тренер Жирони Мічел розповів про процес адаптації Віктора Циганкова до іспанської команди.

"Щойно Циганков прийшов у нашу команду, ми зрозуміли, що це гравець топрівня. В атаці Циганков робить різницю в плані голів і асистів. Крім того, він дуже працьовитий. У нього чудова ліва нога. Саме такого гравця ми хотіли підписати взимку, щоб зробити крок уперед у своєму прогресі", — цитує Мічела видання AS.

Цього сезону Циганков провів 7 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 3 голи та 3 асисти. Раніше Циганков прокоментував свою адаптацію у новому клубі.