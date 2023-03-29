Іспанія

Український вінгер поділився своїми думками про адаптацію до іспанського клубу.

Вінгер збірної України та Жирони Віктор Циганков прокоментував свою адаптацію у новому клубі, а також поділився своїми думками перед грою з Еспаньйолом.

"Неймовірно. Це нові відчуття та новий етап у моєму житті. Намагаємося цим насолоджуватися. Мені подобається Жирона, як місто, так і футбольний клуб. Усі люди намагаються кожного дня допомогти мені. Дуже дякую їм. Набагато легше, коли люди підтримують тебе та намагаються допомогти.

Адаптація пройшла добре. Як я казав, кожен намагається допомогти з будь-якою проблемою, яка в мене могла бути в Іспанії, тому що це нова країна, новий чемпіонат.

Найбільша проблема – моя іспанська мова, тому що я не розмовляю нею, але щодня намагаюся вчити. Сподіваюся, за декілька місяців буде легше.

Еспаньйол? Ми готуємося до боротьби. Це буде важка гра. Зі всіх сил стараємося на тренуваннях. Думаю, будемо готові до матчу", - наводить слова Циганкова прес-служба клубу.

🗣️ Tsygankov:



❝M'agrada molt Girona com a ciutat, i també el club de futbol perquè tota la gent d'aquí intenta ajudar-me cada dia.❞



❝Ens preparem per la batalla. Sabem que el de dissabte serà un partit difícil.❞ pic.twitter.com/XfS18ghJLh — Girona FC (@GironaFC) March 29, 2023

Цього сезону Циганков провів сім поєдинків за Жирону, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, матч Жирона — Еспаньйол відбудеться 1 квітня, о 15:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.