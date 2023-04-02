Іспанія

Легенді — легендарний номер.

Остарннім часом не вщухають чутки про повернення Ліонеля Мессі до Барселони. Навіть віцепрезидент каталонського клубу відкрито заявив, що контактує з оточенням Лео.

Більшу частину своєї кар'єри на Камп Ноу Мессі провів під 10-м номером, тому якщо аргентинець ухвалить рішення повернутися в команду, Барселона поверне йому футболку з "десяткою" на спині. Наразі під 10 номером в Барсі грає Ансу Фаті.

Це допоможе Барселоні збільшити продаж клубної атрибутики. Керівництво клубу очікує на великі продажі, повідомляє журналіст Ашраф бен Раяд.

Цього сезону нападник провів 32 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі готовий піти на зниження зарплати заради повернення в Барселону.