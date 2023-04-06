Іспанія

Думка італійського наставника.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував хет-трик Каріма Бензема в півфіналі Кубка Іспанії проти Барселони на Камп Ноу (4:0).

"Він натиснув на перемикач. Йому дуже допомогла його робота, виконана у перерві на матчі збірних.

Він може виграти ще один Золотий м'яч, тому що він один із найкращих нападників у світі", – сказав Анчелотті.

Відео голів та огляд півфіналу Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом можна дивитись на Football.ua.