Іспанія

"Вершкові" можуть відмовитися від купівлі талановитого англійця.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем може не перейти до мадридського Реалу, як очікувалося раніше. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" змінило свою думку та тепер дуже сумнівається в адаптації 19-річного англійця в іспанській Ла Лізі.

Також мадридський клуб не хоче витрачати на одного футболіста 100 мільйонів євро, які вимагають "джмелі".

Крім цього Реал мав боротися за футболіста з грандами АПЛ — Манчестер Сіті та Ліверпулем.

Діючий контракт Джуда з німецьким клубом розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Беллінгем провів 36 матчів, у яких забив десять голів та віддав сім результативних передач.