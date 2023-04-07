"Вершкові" можуть відмовитися від купівлі талановитого англійця.
Джуд Беллінгем, Getty Images
07 квітня 2023, 13:33
Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем може не перейти до мадридського Реалу, як очікувалося раніше. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" змінило свою думку та тепер дуже сумнівається в адаптації 19-річного англійця в іспанській Ла Лізі.
Також мадридський клуб не хоче витрачати на одного футболіста 100 мільйонів євро, які вимагають "джмелі".
Крім цього Реал мав боротися за футболіста з грандами АПЛ — Манчестер Сіті та Ліверпулем.
Діючий контракт Джуда з німецьким клубом розрахований до літа 2025 року.
Цього сезону Беллінгем провів 36 матчів, у яких забив десять голів та віддав сім результативних передач.