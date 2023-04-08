Іспанія

Відбувся черговий матч 28 туру іспанського чемпіонату.

Реал Сосьєдад у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги впевнено обіграв Хетафе з рахунком 2:0.

Перемогу "біло-блакитним" принесли забиті м'ячі у виконанні Мікеля Оярсабаля та Такефуси Кубо.

Після 28 турів Реал Сосьєдад набрав 51 очко та посідає четверте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Хетафе 30 балів та 14 рядок.

Реал Сосьєдад — Хетафе 2:0

Голи: Оярсабаль, 45+2, Кубо, 60.

Реал Сосьєдад: Реміро — Муньйос, Пачеко, Ле Норман, Горосабель — Мендес (Елустондо, 84), Меріно, Гєвара (Ільярраменді, 46), Сілва (Момо, 84) — Кубо (Барренечеа, 66), Оярсабаль (Серлот, 65).

Хетафе: Сорія — Порту, Дуарте, Альдерете, Джене, Суарес (Іглесіас, 72) — Ель Хаддаді (Аленья, 72), Мілья (Алгобія, 58), Максимович (Вільяр, 72) — Унал, Майораль (Валенсіано, 86).

Попередження: Гєвара, Ільярраменді — Мілья.