Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 28 туру іспанської Ла Ліги Мальорка в гостях урятувалася від поразки від Вальядоліда. Матч закінчився із рахунком 3:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 33 хвилині, коли у складі господарів відзначився Кіке. Однак гостям вдався гарний старт другого тайму, коли вони двічі вразили ворота Вальядоліда зусиллями Ведата Мурікі та Ману Морланеса.

Проте на 68 хвилині голом відзначився Селім Амалла, а на 86 хвилині Мончу, який вивів господарів уперед. При цьому обидва автори голів вийшли на заміну у другому таймі.

Останнє слово було за гостями – на четвертій компенсованій хвилині арбітр призначив пенальті, який реалізував Мурікі, який оформив дубль.

Зазначимо, що це була перша гра Вальядоліда під керівництвом нового головного тренера Пауло Пеццолано.

Після 28 турів Мальорка набрала 34 очки та посідає 12 місце в Ла Лізі, а у Вальядоліда — 29 балів та 15 рядок.

Вальядолід — Мальорка 3:3

Голи: Кіке, 33, Амалла, 68, Мончу, 86 — Мурікі, 53, 90+4 (з пенальті), Морланес, 58.

Вальядолід: Масіп — Роса (Амалла, 67), Санчес, Морено, Фреснеда — Меса (І. Санчес, 66), Хонгла, Кіке (Мончу, 80) — Плано (Ескудеро, 66), Плата (Кенеді, 80), Ларін.

Мальорка: Райкович — Коста, Раільйо, Вальєнт, Хаджикадунич — Лі Кан Ін (Родрігес, 85), Морланес (Грен'є, 74), Галаррета, Маффео — Мурікі (Пратс, 90+5), Ндіає (А. Санчес, 74).

Попередження: Меса, Роса, Ларін — Галаррета, Вальєнт, Коста, Морланес, Пратс.