Іспанія

Український вінгер продовжує здобувати довіру в Іспанії.

Сьогодні, 16 квітня, відбудеться матч 29 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийме Ельче.

Тренерський штаб господарів поля на чолі з Мічелем вже визначився зі стартовим складом на гру і довірив місце на полі українському вінгеру Віктору Циганкову.

Для 25-річного українця це буде ювілейна десята гра у складі іспанського клубу у Ла Лізі. На його рахунку три голи та три асисти.

Нагадаємо, матч Жирона — Ельче розпочнеться о 15:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.