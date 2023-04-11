Український вінгер заступився за свого одноклубника.
Віктор Циганков, Getty Images
11 квітня 2023, 20:38
Вінгер Жирони Віктор Циганков прокоментував образи на адресу свого одноклубника Валентіна Кастельяноса після матчу з Барселоною (0:0) в іспанській Ла Лізі.
Нагадаємо, у вчорашньому матчі Кастельянос не реалізував вихід два в одного, промазавши по воротах, хоча міг віддати передачу на порожні ворота на Циганкова.
"Я побачив багато хейту на адресу мого брата, і я шалено розчарований. Таті — перша людина, яка хоче тільки найкращого для команди.
Я на 100% впевнений, що він дасть цьому клубу набагато більше. Ми всі вчимося на своїх помилках, але продовжуємо йти разом", — написав Циганков у Instagram.
Раніше повідомлялося, що Циганков отримав низьку оцінку за матч проти Барселони.