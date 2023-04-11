Іспанія

Український вінгер заступився за свого одноклубника.

Вінгер Жирони Віктор Циганков прокоментував образи на адресу свого одноклубника Валентіна Кастельяноса після матчу з Барселоною (0:0) в іспанській Ла Лізі.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі Кастельянос не реалізував вихід два в одного, промазавши по воротах, хоча міг віддати передачу на порожні ворота на Циганкова.

"Я побачив багато хейту на адресу мого брата, і я шалено розчарований. Таті — перша людина, яка хоче тільки найкращого для команди.

Я на 100% впевнений, що він дасть цьому клубу набагато більше. Ми всі вчимося на своїх помилках, але продовжуємо йти разом", — написав Циганков у Instagram.

Раніше повідомлялося, що Циганков отримав низьку оцінку за матч проти Барселони.