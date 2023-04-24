Вінгер може покинути каталонців.
Ферран Торрес, getty images
24 квітня 2023, 18:30
Барселона найближчим літнім трансферним вікном планує продати ряд гравців, щоб виправити своє фінансове становище.
Як повідомляє журналіст Хаві Мігел, "синьо-гранатові" готові продати Феррана Торреса за всього лиш 25 мільйонів євро.
В цьому сезоні іспанський вінгер провів 39 матчів на клубному рівні, в яких відзначився сімома голами та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона готова продати ще двох гравців — Рафінью та Фаті.