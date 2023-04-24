Іспанія

Вінгер може покинути каталонців.

Барселона найближчим літнім трансферним вікном планує продати ряд гравців, щоб виправити своє фінансове становище.

Як повідомляє журналіст Хаві Мігел, "синьо-гранатові" готові продати Феррана Торреса за всього лиш 25 мільйонів євро.

В цьому сезоні іспанський вінгер провів 39 матчів на клубному рівні, в яких відзначився сімома голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона готова продати ще двох гравців — Рафінью та Фаті.