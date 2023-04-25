Іспанія

Кольорами першої форми клубу, випущеної 1903 року, були синій та білий.

Мадридський Атлетіко зіграє у спеціальній ретро-формі у майбутньому матчі 31 туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У середу, 26 квітня, "матрацники" відзначатимуть свій 120-річний ювілей, до чого і приурочено новий комплект форми, на якому буде ретро-емблема, яка використовувалася до 1917 року.

Кольорами першої форми мадридського клубу, випущеної 1903 року, були синій та білий.

Зазначимо, що нинішня розмальовка із червоним та білим кольорами з'явилася у 1911 році.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Мальорка відбудеться завтра, 26 квітня, о 20:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.