Іспанія

Наставник Жирони поділився своїми думками після гри з Реалом.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував перемогу своєї команди у матчі 31 туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала (4:2).

"Ми були добре налаштовані на поєдинок, знаючи, що потрібно буде терпіти. Реал, у свою чергу, вийшов на гру надто самовпевненим, але ми знали, що на нас чекає, і були готові відповісти.

Команда розуміла, що треба завжди повертатися назад у перехідних фазах, адже Реал може спіймати нас. Я дуже радий за своїх гравців, тому що вони заслужили на цю перемогу.

Жирона — Реал 4:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Відібрати м'яч у Реала дуже складно, тому що один Вінісіус здатний поодинці обіграти вісім гравців. Вони також мають гравців, які знають, як вигравати єдиноборства. Ми могли розраховувати лише на три-чотири передачі для розвитку атаки.

Окрім забитих голів Кастельянос добре відпрацьовував в обороні. Я радий за нього, бо після промаху у матчі з Барселоною він навіть вилучив соціальні мережі. А я тоді сказав йому, щоб він заспокоївся, адже це лише його перший сезон у Європі”, – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, у цьому матчі взяли участь одразу два українці. У складі "вершкових" весь матч провів воротар Андрій Лунін, а у Жирони — вінгер Віктор Циганков, який відіграв 72 хвилини.