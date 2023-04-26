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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 25 квітня:

Колишній гравець Шахтаря зник під Бахмутом.

УЄФА готує рішення щодо виключення туринського Ювентуса з єврокубків.

У португальського нападника Кріштіану Роналду є конфлікт із керівництвом його поточного клуба — Ан-Насра.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.