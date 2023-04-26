Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 25 квітня:
Колишній гравець Шахтаря зник під Бахмутом.
УЄФА готує рішення щодо виключення туринського Ювентуса з єврокубків.
У португальського нападника Кріштіану Роналду є конфлікт із керівництвом його поточного клуба — Ан-Насра.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.