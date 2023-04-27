Іспанія

Талановитий екс-футболіст розкривається як наставник.

Напередодні каталонська Барселона поступилась у гостьовому матчі тридцять першого туру іспанської Ла Ліги в гостях у мадридського Райо Вальєкано.

Райо — Барселона 2:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Ця зустріч стала четвертою в рамках національної першості в тренерській кар’єрі керманича "блискавок" Андоні Іраоли проти "блаугранас", тоді як ще одного разу він протистояв гранду власної країни в Кубку Іспанії.

Що цікаво, у всіх чотирьох матчах чемпіонату команда на чолі з 40-річним фахівцем не зазнавала поразки (3 перемоги та 1 нічия).

Як повідомляють фахівці статистики, це досягнення останнього разу підкорювалось Хав’єру Клементе, який ще в 1983 році на чолі баскського Атлетіка двічі переміг та двічі зіграв унічию проти Барси в своїх стартових чотирьох зустрічах із каталонцями в "елітній" першості.

У наступному турі Райо Вальєкано гратиме в гостях у Ельче.